Il Paris Saint-Germain sta valutando un possibile trasferimento del difensore del Barcellona Eric Garcia, con Luis Enrique desideroso di ricongiungersi con il suo ex fedelissimo della nazionale spagnola. Il 24enne difensore centrale si è distinto sotto la guida di Hansi Flick in questa stagione e l'aumento degli infortuni nel PSG ha accelerato la ricerca di un difensore versatile da aggiungere alla rosa.
Eric Garcia al PSG a gennaio? Luis Enrique vuole il difensore del Barcellona
PSG SU ERIC GARCIA
Con gli infortuni che si accumulano nella linea difensiva, i parigini stanno valutando rinforzi in difesa in vista della finestra di mercato di gennaio, ed Eric Garcia è emerso come obiettivo principale. Secondo L'Equipe, Luis Enrique sta spingendo per ricongiungersi con il difensore, che ha allenato durante il suo mandato con la nazionale spagnola. Si dice che il tecnico del PSG ammiri la compostezza, la distribuzione di palla e l'intelligenza tattica di Garcia, caratteristiche che ritiene perfettamente in linea con lo stile di gioco del club, basato sul possesso palla.
I campioni di Francia starebbero valutando un accordo che potrebbe portare il 24enne a Parigi a gennaio, tramite una trattativa o un pre-contratto per la prossima estate, quando entrerà negli ultimi sei mesi del suo contratto con il Barcellona. La squadra di Enrique stava già monitorando difensori versatili prima dell'infortunio alla caviglia di Achraf Hakimi contro il Bayern Monaco, ma l'assenza del marocchino ha aumentato l'urgenza di un acquisto flessibile in grado di giocare sia al centro che sulla destra.
ERIC GARCIA RINATO CON FLICK
Dopo aver faticato a trovare continuità nelle stagioni precedenti, Garcia ha vissuto una rinascita sotto la guida di Hansi Flick, diventando uno dei giocatori più affidabili del Barcellona in questa stagione.
Inizialmente utilizzato come centrocampista improvvisato e occasionalmente come terzino destro, ha poi riconquistato il suo ruolo preferito di difensore centrale, formando una solida coppia con Pau Cubarsi dopo la partenza di Inigo Martinez. Garcia ha già collezionato 15 presenze in questa stagione, accumulando oltre 1.100 minuti di gioco, più di qualsiasi altro giocatore di movimento della rosa. Flick ha ripetutamente elogiato la sua consapevolezza tattica e la sua disciplina, considerandolo un esempio di professionalità per i difensori più giovani.
Questa costanza ha riacceso l'interesse delle élite europee, con PSG, AC Milan e Napoli che stanno monitorando la sua situazione. Per Enrique, tuttavia, l'interesse è personale: considera l'ex giocatore del Manchester City un giocatore pronto per il suo sistema, in grado di rafforzare immediatamente le transizioni difensive e la costruzione del gioco del PSG. Garcia ha esordito con la nazionale spagnola sotto la guida dell'allenatore nel settembre 2020 e ha collezionato 19 presenze sotto la sua guida. Il difensore non è più tornato in squadra dopo la partenza di Enrique dopo i Mondiali del 2022.
IL BARCELLONA NON VUOLE CEDERLO
Sebbene la crescente popolarità dello spagnolo lo abbia reso un obiettivo appetibile, il club catalano non ha alcuna intenzione di autorizzarne la cessione, soprattutto a una squadra rivale in Champions League. Fonti interne al club sostengono che sia Flick che il direttore sportivo Deco lo considerino parte integrante del progetto di ricostruzione difensiva a lungo termine.
Il club blaugrana è anche ottimista riguardo al prolungamento del contratto di Garcia oltre il 2026, con i termini iniziali discussi all'inizio di quest'anno. I colloqui hanno subito un rallentamento da settembre, ma il club rimane fiducioso che la sua rinascita e il tempo di gioco regolare lo convinceranno a impegnarsi.
Detto questo, l'approccio del PSG potrebbe mettere alla prova la determinazione del Barcellona. Il club parigino ha dimostrato in passato di essere abile nel strappare talenti di alto profilo e, con l'aumento del valore di Garcia, potrebbe vedere un'opportunità prima che il rinnovo sia finalizzato.
RICHIESTA DI LUIS ENRIQUE
L'interesse dei campioni d'Europa per Garcia rientra in una strategia più ampia volta a migliorare l'equilibrio tattico della difesa. Lucas Hernandez garantisce profondità sulla sinistra, ma Enrique vuole un'opzione altrettanto affidabile sulla destra per supportare Marquinhos. La capacità dello spagnolo di passare con disinvoltura dal ruolo di difensore centrale a quello di terzino lo rende un candidato ideale, soprattutto considerando il calendario impegnativo del PSG e le vulnerabilità difensive emerse nelle ultime settimane.
Tuttavia, molto dipenderà dalla posizione del Barcellona e dalla volontà dello stesso Garcia di prendere in considerazione un trasferimento a metà stagione. Nonostante il crescente interesse del PSG, fonti vicine al giocatore suggeriscono che egli rimanga concentrato sul mantenimento della sua forma sotto la guida di Flick.
Con Hakimi fuori gioco e il calendario fitto di impegni, i giganti della Ligue 1 potrebbero ancora accelerare i loro sforzi. Ma per ora, il nome di Garcia rimane saldamente nella lista dei desideri di Enrique: una potenziale reunion che potrebbe ridefinire le prospettive difensive dei campioni di Francia in vista del 2026.
