Eric Garcia al PSG a gennaio? Luis Enrique vuole il difensore del Barcellona

Dopo aver faticato a trovare continuità nelle stagioni precedenti, Garcia ha vissuto una rinascita sotto la guida di Hansi Flick, diventando uno dei giocatori più affidabili del Barcellona in questa stagione.

Inizialmente utilizzato come centrocampista improvvisato e occasionalmente come terzino destro, ha poi riconquistato il suo ruolo preferito di difensore centrale, formando una solida coppia con Pau Cubarsi dopo la partenza di Inigo Martinez. Garcia ha già collezionato 15 presenze in questa stagione, accumulando oltre 1.100 minuti di gioco, più di qualsiasi altro giocatore di movimento della rosa. Flick ha ripetutamente elogiato la sua consapevolezza tattica e la sua disciplina, considerandolo un esempio di professionalità per i difensori più giovani.

Questa costanza ha riacceso l'interesse delle élite europee, con PSG, AC Milan e Napoli che stanno monitorando la sua situazione. Per Enrique, tuttavia, l'interesse è personale: considera l'ex giocatore del Manchester City un giocatore pronto per il suo sistema, in grado di rafforzare immediatamente le transizioni difensive e la costruzione del gioco del PSG. Garcia ha esordito con la nazionale spagnola sotto la guida dell'allenatore nel settembre 2020 e ha collezionato 19 presenze sotto la sua guida. Il difensore non è più tornato in squadra dopo la partenza di Enrique dopo i Mondiali del 2022.