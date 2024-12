I casi da moviola più discussi della sedicesima giornata analizzati durante Open Var: c'era il rigore il Cagliari sullo 0-0.

Anche in questo fine settimana non sono mancati gli episodi arbitrali contestati o comunque dubbi.

E anche stavolta le risposte definitive da parte degli arbitri sono arrivate durante Open Var, format di DAZN in onda ogni domenica sera.

Giusto annullare il goal di Yildiz in Juventus-Venezia? C'era il rigore per l'Inter? Era rigore per il Cagliari contro l'Atalanta?