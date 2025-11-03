Pubblicità
Andrea Ajello

Episodio shock in Premier League: giocatore minacciato da un importante procuratore con la pistola

Incredibile in Inghilterra, un importante procuratore ha infatti minacciato un calciatore ed è stato arrestato dalla polizia.

Nel mese di settembre è avvenuto un episodio shock in Inghilterra, in particolare a Barnet, un quartiere del nord di Londra, che ha visto coinvolti un calciatore della Premier League e un procuratore.

Quest'ultimo infatti, che avrebbe diversi assistiti in Premier League, come racconta The Times, ha minacciato un giocatore ed è stato poi arrestato con l’accusa di estorsione e guida senza patente, oltre al reato legato al possesso di armi da fuoco.

L'uomo infatti avrebbe minacciato  il calciatore coinvolto con una pistola, a rendere l'episodio ancora più grave. La  Polizia Metropolitana ha riferito che anche un altro uomo, probabilmente un parente del giocatore, è stato minacciato dal procuratore. 

  • LA RICOSTRUZIONE DELL'EPISODIO

    L'episodio è avvenuto il 6 settembre, con la Metropolitan Police che ha dichiarato di essere intervenuta "a seguito di segnalazioni secondo cui un uomo sulla ventina era stato minacciato con un’arma da fuoco in Cockfosters Parade, Barnet". Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times,  si tratta di un agente, sulla trentina e rappresentante di diversi giocatori del massimo campionato inglese. 

  • LA NOTA DELLA POLIZIA

    "Gli agenti hanno parlato con la vittima e, nel corso delle indagini, è emerso che anche un altro uomo sulla ventina sarebbe stato oggetto di presunta estorsione e minacce da parte dello stesso individuo", viene riferito nella nota della Metropolitan Police. Per fortuna però: "Non sono stati segnalati feriti in nessuno dei due episodi", e conclude la nota: "Un uomo di 31 anni è stato arrestato lunedì 8 settembre con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento criminoso, estorsione e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti". 

  • "GIOCATORE SCOSSO"

    Il Sun ha raccontato alcuni dettagli sulla vicenda, in particolare dal punto di vista del giocatore che ha subito la minaccia. Una fonte infatti ha dichiarato come il giocatore fosse scosso dall'accaduto e che "è stato sostenuto dagli amici e dal club, e tutti sperano che l’episodio non influisca sulle sue prestazioni". 

  • IDENTITÀ NON RIVELATA

    Non è stata resa nota l'identità del giocatore coinvolto né quella del procuratore. Secondo il tabloid inglese però, il calciatore avrebbe un'età inferiore ai 30 anni e un valore di mercato di circa 68 milioni di euro. 

