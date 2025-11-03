Nel mese di settembre è avvenuto un episodio shock in Inghilterra, in particolare a Barnet, un quartiere del nord di Londra, che ha visto coinvolti un calciatore della Premier League e un procuratore.

Quest'ultimo infatti, che avrebbe diversi assistiti in Premier League, come racconta The Times, ha minacciato un giocatore ed è stato poi arrestato con l’accusa di estorsione e guida senza patente, oltre al reato legato al possesso di armi da fuoco.

L'uomo infatti avrebbe minacciato il calciatore coinvolto con una pistola, a rendere l'episodio ancora più grave. La Polizia Metropolitana ha riferito che anche un altro uomo, probabilmente un parente del giocatore, è stato minacciato dal procuratore.