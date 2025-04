Enzo Maresca sotto pressione al Chelsea: riportare i 'Blues' in carreggiata o pagarne le conseguenze

Il tecnico ha sferrato un altro attacco ai tifosi scontenti: senza un piazzamento tra i primi cinque, però, la stagione non sarà positiva.

La stagione del Chelsea rischia seriamente di andare in fumo, se non lo ha già fatto: dopo aver mantenuto un posto tra le prime cinque nonostante alcune prestazioni davvero deludenti negli ultimi mesi, i 'Blues' sono ora sesti in classifica in seguito ai pareggi consecutivi e dannosi contro Brentford e Ipswich, perdendo così il controllo del proprio destino per la qualificazione in Champions League.

Ma i problemi degli uomini di Enzo Maresca non riguardano solo il campo: le prestazioni deludenti hanno portato una parte dei tifosi più esigenti a rivoltarsi contro i giocatori e l'allenatore, proprio nel momento in cui la stagione ha preso una piega negativa.

Tuttavia, invece di cercare di placare la crescente frustrazione, l'allenatore ha alimentato il malcontento attaccando il tifo londinese, per la seconda volta nelle ultime settimane. Senza il 'salvagente' di un posto tra le prime cinque, però, il futuro di Maresca sarebbe a rischio.