Enzo Maresca riporta il Leicester in Premier League: ufficiale la promozione

Le Foxes ritornano in massima serie dopo appena una stagione, grazie alla guida dell'allenatore italiano.

Non è passato neanche un anno da quando il Leicester è retrocesso in Championship, lasciandosi alle spalle i ricordi di un'esperienza in Premier League che facilmente richiama alla vittoria del 2016.

Tutto passato, ma non cancellato. Ecco, dopo neanche un anno le Foxes sono di nuovo in Premier e lo devono a un altro allenatore italiano.

Perché se il titolo più importante della storia è arrivato grazie a Claudio Ranieri, il ritorno in massima serie è avvenuto con Enzo Maresca. Senza giocare.