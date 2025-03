Entra in campo per fermare il contropiede avversario al 94’: gesto antisportivo dalla panchina Segunda Federacion Pontevedra vs Numancia Pontevedra Numancia

In Pontevedra-Numancia, Yelko Pino è entrato in campo dalla panchina per fermare il contropiede avversario e difendere l’1-0: l'episodio in Spagna.