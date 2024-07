En-Nesyri ha accettato il Fenerbahçe: da David a Sorloth, chi prende la Roma in attacco

L'attaccante marocchino va da Mourinho, costringendo la Roma a trovare il sostituto. Su Soulé irrompe il West Ham: sfuma anche lui?

Meno uno. Youssef En-Nesyri non vestirà la maglia della Roma. Verrà allenato da un ex giallorosso, sì, ovvero José Mourinho: il suo futuro sarà infatti in Turchia, a Istanbul, con il Fenerbahçe.

L'attaccante marocchino del Siviglia, alla fine, ha detto sì al Fener. Ci ha messo un po', si è preso qualche giorno di riflessione, tanto da rischiare di far spazientire il presidente turco Ali Koc, ma alla fine ha accettato la destinazione.

"Siamo stati molto interessati a En-Nesyri e lo siamo ancora - diceva nelle scorse ore il patron del Fenerbahçe -ma la nostra pazienza sta finendo. Ho concesso 48 ore al nostro direttore sportivo. Se si risolve in modo positivo, va bene, altrimenti opteremo per altre opzioni".

Le speranze di Koc e del Fenerbahçe si sono tramutate in realtà: sarà En-Nesyri a far concorrenza a Edin Dzeko - altro ex della Roma, ironia della sorte - nell'attacco dei turchi. Mentre i giallorossi dovranno guardarsi altrove.