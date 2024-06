Il centrocampista del Borussia Dortmund è stato convocato all'ultimo momento. Entra e segna alla prima partita.

Non la chiameremo favola, ma di certo quella vissuta da Emre Can in Germania-Scozia è qualcosa di molto vicino.

Il centrocampista del Borussia Dortmund, infatti, fino a due giorni prima era in vacanza convinto di dover guardare Euro 2024 davanti alla tv.

Invece non solo era presente in panchina, ma è anche subentrato e ha segnato il goal del definitivo 5-1.