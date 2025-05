Empoli-Verona probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Colombo, Sarr, Esposito e Tengstedt

Empoli vs Hellas Verona

Si chiude il campionato di Empoli e Verona, ultimi 90 minuti per provare a rimanere in Serie A ed evitare la retrocessione.

Il 24 maggio Empoli e Verona conosceranno il proprio destino. Un'altra stagione di Serie A o la retrocessione nel campionato cadetto 2025/2026. Al Castellani ci si gioca tutto, proprio nell'ultima giornata del campionato.

Se il Verona può salvarsi con un punto e in teoria anche con una sconfitta, l'Empoli deve vincere a tutti i costi per rimanere in Serie A e continuare a lottare tra i grandi.

La situazione in zona calda è alquanto complessa, con Lecce, Parma e Venezia disposte a tutto pur di proseguire nel massimo campionato, così come in terra toscana il team D'Aversa e quello guidato da Zanetti venderanno cara la pelle nei 90' finali.

Le combinazioni per rimanere in Serie A sono molteplici, ma il Verona è certo di salvarsi anche con un solo punto, indipendentemente dal risultato sugli altri campi. In teoria anche l'Empoli potrebbe restare nella massima serie con un pari, ma a quel punto dipenderà dai punteggi di Venezia e Lecce. Insomma, fuoco alle polveri.