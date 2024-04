Empoli-Torino 3-2, cronaca, tabellino e voti: Niang porta gli azzurri fuori dalla retrocessione

La formazione di Nicola compie uno scatto importantissimo in ottica salvezza: inutile la doppietta di Zapata.

Sembrava finita, ma come al solito il Torino ha trovato un modo per farsi male: questa volta in pieno recupero, dopo aver ripreso la partita "per i capelli".

Ecco, verrebbe da dire che, invece, l'Empoli ha preso il Toro "per le corna", ed effettivamente è così: lo ha fatto con un goal dell'ex, del giocatore che arrivato a gennaio ha cambiato, in qualche modo, le sorti della formazione azzurra.

Ma si diceva, partita matta: vantaggio di Cambiaghi, pareggio di Zapata nella ripresa. Nuovo vantaggio di Cancellieri e nuovo pareggio di Zapata, poco dopo al 90'.

Una vittoria fondamentale per l'Empoli che si tira fuori dalla zona retrocessione dopo la serie negativa di sconfitte. Il Torino rimane bloccato a due passi dall'Europa.