Empoli e Pisa si affrontano in amichevole: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Una ha appena abbandonato il palcoscenico della Serie A, l'altra si appresta a riviverlo dopo una lunga attesa: Empoli e Pisa si affrontano in un test amichevole. La formazione nerazzurra, che di fatto ha preso il posto della corregionale nella massima serie, è reduce dall'amichevole vinta per 1-0 contro la Pro Vercelli: domenica è finita 1-0 con goal di Piccinini. Tutto su Empoli-Pisa: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming. L'articolo prosegue qui sotto