Empoli-Lazio probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Anjorin, Esposito, Dia, Pedro, Castellanos

Empoli vs Lazio

Le ultime sulle formazioni di Empoli-Lazio, sfida del 35° turno di Serie A: chi gioca e chi va in panchina al Castellani, calcio d'inizio alle 12:30.

Empoli e Lazio si affrontano domenica 4 maggio alle 12:30 per la 35esima giornata di Serie A, in una sfida decisiva per entrambe.

I toscani lottano per la salvezza, mentre i biancocelesti puntano al quarto posto che garantirebbe l’accesso in Champions League.

L’Empoli non vince da dicembre ed è reduce da due sconfitte, intervallate dal pari contro iL Venezia nello scontro diretto. La Lazio, invece, vuole il riscatto dopo il 2-2 dell’Olimpico contor il Parma, riacciuffato nel finale.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi gioca titolare Empoli-Lazio? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: calcio d'inizio alle ore 12:30.