Empoli-Bologna, come sono arrivate in semifinale? Eliminate big assolute

Empoli vs Bologna

Bologna ed Empoli si sono qualificate alle semifinali dopo un lungo percorso, riuscendo a battere anche alcune favorite assolute.

Essendo in semifinale, Empoli-Bologna e Milan-Inter sono due big match. Del senso classico del termine, però, solamente il Derby tra le due milanesi è una sfida tra due grandi. Ad aprire il quadro delle semifinali è però la sfida tra Empoli e Bologna, che hanno meritato un posto tra le migliori quattro della Coppa Italia e la possibilità di accedere in finale.

Tra il primo aprile e il 24, quando si giocherà il ritorno al Dall'Ara, Bologna ed Empoli possono fare la storia e andare a giocarsi la coppa contro Milan o Inter. Avranno questa possibilità dopo aver superato diversi ostacoli negli ultimi mesi, sia contro grandi avversarie, sia partendo, nel caso dei toscani, dai turni preliminari.

Empoli e Bologna sono arrivate al penultimo capitolo della Coppa Italia 2024/2025 ed ora non vogliono sbagliare nel momento più importante: la storia, la possibilità di giocare una gara secca contro Milan o Inter, è lì davanti. Ma come sono arrivate in semifinale?