Emiliano Martinez dice addio all'Aston Villa: Il portiere saluta in lacrime i tifosi dopo la vittoria contro il Tottenham

Aston Villa vs Tottenham Hotspur

Martinez saluta con le lacrime agli occhi i tifosi dell'Aston Villa dopo aver battuto gli Spurs: Emery parla del futuro del portiere argentino.

Emiliano Martinez si è mostrato visibilmente emozionato al termine della partita vinta dall’Aston Villa per 2-0 sul Tottenham a Villa Park, l'ultima gara stagionale in casa.

Il portiere argentino, protagonista di un’ottima prestazione, aveva le lacrime agli occhi mentre lasciava il campo, segno dell’intensità del momento vissuto.

Nel post-partita, l’allenatore Unai Emery ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del portiere, lasciando intendere che ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di Martinez per la squadra, ma non ha escluso possibili cambiamenti in vista del prossimo mercato.