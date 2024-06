Emil Holm in chiusura con il Bologna: formula e cifre dell'operazione con lo Spezia

L'esterno svedese, non riscattato dall'Atalanta, rimane in Serie A: affare da 7 milioni, trattativa a un passo dalla definizione.

Emil Holm è a un passo dal Bologna. Il club felsineo ha accelerato per l'esterno svedese e, come rivela Sky Sport, sta per prelevarlo a titolo definitivo dallo Spezia.

Holm rimarrà dunque in Serie A, dove si prepara a indossare la terza maglia italiana della propria carriera: dopo quella dei liguri e dell'Atalanta, in cui ha militato nella scorsa stagione, ecco dunque quella rossa e blu del Bologna.

L'ex nerazzurro, in attesa di firma e ufficialità, sta per diventare il primo rinforzo per Vincenzo Italiano in vista della stagione che vedrà il Bologna disputare la Champions League.