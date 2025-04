Emergenza in attacco per l'Udinese: chi gioca al posto dell'infortunato Lucca contro il Torino e la probabile formazione bianconera

Attacco ai minimi termini per l'Udinese contro il Torino: anche Lucca out, le scelte di Runjaic per la trasferta piemontese.

Reduce da quattro sconfitte consecutive, l'Udinese è a caccia di un risultato positivo per lasciare intatte le speranze di terminare il campionato nella parte sinistra della classifica.

Salvezza ormai in tasca per i friulani, che sul campo del Torino saranno in grossa difficoltà per quanto concerne il reparto offensivo, falcidiato dalle assenze e dagli infortuni.

L'ultimo in ordine di tempo è quello di Lucca, indisponibile per la trasferta piemontese: chi giocherà al suo posto e le scelte di Runjaic per la sfida dell'Olimpico Grande Torino.