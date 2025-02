Emergenza in attacco per l'Arsenal: i Gunners pensano allo svincolato Diego Costa, possibile pericolo in più per Milan e Juventus?

Gunners letteralmente decimati in attacco dopo gli infortuni di Havertz, Jesus, Martinelli e Saka: si pensa all'attaccante svincolato da dicembre.

L'emergenza attacco agita le acque in casa Arsenal. Una situazione davvero preoccupante, ulteriormente accentuata dal recente infortunio occorso a Kai Havertz, per il quale la stagione 2024/25 potrebbe già essere finita.

Un forfait che va a sommarsi a quelli di Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli. In altre parole, pochissime soluzioni per Mikel Arteta per quanto concerne il reparto offensivo e, per questo motivo, il club londinese starebbe valutando la concreta possibilità di tornare sul mercato.

Essendosi ovviamente già chiusa la sessione di riparazione di gennaio, l'Arsenal starebbe scandagliando il mercato degli svincolati e un profilo che potrebbe fare al caso dei Gunners sarebbe già stato individuato.