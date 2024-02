El Bilal Touré oggetto misterioso dell'Atalanta: l'addio di Muriel può fargli spazio

L'attaccante maliano, reduce da un lungo infortunio, non ha ancora esordito in match ufficiali: l'addio di Muriel può rappresentare un 'assist'.

Tra le tante certezze di un'Atalanta tornata prepotentemente tra i primi quattro posti della Serie A, c'è anche un punto interrogativo che 'tormenta' i tifosi dalle prime settimane della stagione: che fine ha fatto El Bilal Touré?

L'attaccante maliano - diventato in estate l'acquisto più oneroso nella storia della 'Dea' con i circa 30 milioni versati all'Almeria - non si è ancora visto in campo in match ufficiali: colpa certamente dell'infortunio che lo ha tenuto ai box fino a poco tempo fa, oltre che di una condizione fisica non ottimale per ovvie ragioni.

La partenza, sempre più imminente, di Luis Muriel rischia di rivelarsi un 'assist' per le ambizioni di Touré, chiamato a dissipare tutte le nubi sul proprio conto.