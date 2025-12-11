El Aynaoui in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Roma priva del marocchino per un po'

Miglior squadra africana degli ultimi anni, il Marocco punta a vincere davanti ai propri tifosi la Coppa d'Africa casalinga al via a dicembre 2025. Team insidioso per qualunque rappresentativa mondiale, è guidata dal ct Regregui e può contare su grandi campioni militanti nei maggiori tornei europei, tra cui il romanista Neil El Aynaoui.
Arrivato in estate, El Aynaoui ha dimostrato di essere un'ottima pedina per Gasperini, senza però mai essere un titolare assoluto a centrocampo, almeno in Serie A. Il discorso cambia infatti in campo continentale, dove l'ex Lens è sempre scelto dal primo minuto.
La Roma non potrà contare su di lui per un po', consapevole però di avere i titolari su cui contare a dicembre e gennaio.