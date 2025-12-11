Pubblicità
Francesco Schirru

El Aynaoui in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta? Roma priva del marocchino per un po'

Al pari del compagno di squadra Ndicka, El Aynaoui giocherà la Coppa d'Africa tra dicembre e gennaio: per il ritorno a Roma servirà attendere l'ultima gara del Marocco nel torneo casalingo.

Miglior squadra africana degli ultimi anni, il Marocco punta a vincere davanti ai propri tifosi la Coppa d'Africa casalinga al via a dicembre 2025. Team insidioso per qualunque rappresentativa mondiale, è guidata dal ct Regregui e può contare su grandi campioni militanti nei maggiori tornei europei, tra cui il romanista Neil El Aynaoui.

Arrivato in estate, El Aynaoui ha dimostrato di essere un'ottima pedina per Gasperini, senza però mai essere un titolare assoluto a centrocampo, almeno in Serie A. Il discorso cambia infatti in campo continentale, dove l'ex Lens è sempre scelto dal primo minuto.

La Roma non potrà contare su di lui per un po', consapevole però di avere i titolari su cui contare a dicembre e gennaio.

  • QUANTE PARTITE SALTA EL AYNAOUI?

    El Aynaoui è già in dubbio per la partita del Como, considerando come il limite per raggiungere le squadre impegnate in Coppa d'Africa sia il 15 dicembre, con la sfida del nuovo turno di campionato prevista lo stesso giorno.

    Certamente non ci sarà contro la Juventus il 20 dicembre e contro il Genoa il 29, ma potrebbe prendere parte alla prima gara dell'anno contro l'Atalanta qualora il Marocco venisse eliminato nei gironi. Una possibilità decisamente lontana.

  • LE PARTITE DI GENNAIO

    La Roma giocherà contro l'Atalanta il 3 gennaio, dunque contro il Lecce e il Sassuolo nei giorni seguenti. Qualora il Marocco si qualifichi ai quarti, El Aynaoui salterà tutte e tre le sfide.

    Inoltre, in caso di Marocco in semifinale, cosa probabile, El Aynaoui salterebbe ulteriori due gare, considerando come il team di Regregui dovrebbe giocare sicuramente anche la finalina o la finalissima della Coppa d'Africa.

    La Roma sfiderà il Torino due volte a gennaio, prima in Coppa Italia e dunque in campionato. Due gare a cui El Aynaoui potrebbe non partecipare.

  • UN MINIMO DI 3, UN MASSIMO DI 6

    La Roma dovrà rinunciare ad El Aynaoui per tre/quattro partite (dipenderà dalla decisione sul Como), ma potrebbe dover fare a meno del centrocampista marocchino fino a un massimo di 6, ovvero in caso di qualificazione alle semifinali della Coppa d'Africa, con conseguente disputa di una tra la finalissima e la finalina terzo-quarto posto.

    Qualora arrivi in semifinale, El Aynaoui giocherà una delle due finali, per poi tornare in Italia in vista della sfida contro lo Stoccarda del 22 gennaio, valida per il fondamentale penultimo turno del girone di Europa League.

