Eintracht Braunschweig colpito dalla sfortuna: due crociati k.o. in un solo giorno

Doppio infortunio al legamento crociato in casa Eintracht Braunschweig: Tino Casali e Sidi Sané si sono fatti male nello stesso allenamento.

Preparazioni estive in corso in tutta Europa per preparare al meglio la stagione agonistica, ormai alle porte: in casa Eintracht Braunschweig, però, il credito con la fortuna è già davvero alto.

Non saranno presenti ai nastri di partenza della nuova stagione sia Tino Casali che Sidi Sané, fermatisi nel corso dell'allenamento andato in scena mercoledì 17 luglio: entrambi hanno visto il rispettivo legamento crociato andare k.o.

Una doppia tegola enorme per il club gialloblù, che ha così perso in un solo colpo due potenziali protagonisti in 2. Bundesliga e DFB Pokal.