Ecuador, dove si trova e perché si chiama così: il 24 marzo affronta l'Italia dopo diciannove anni

Seconda e ultima amichevole dell'Italia negli Stati Uniti, stavolta contro l'Ecuador. Due i precedenti con l'Italia, nessuna sconfitta azzurra.

Dopo il successo per 2-1 contro il Venezuela, l'Italia di Spalletti affronta nella seconda e ultima amichevole in terra USA l'Ecuador. Terzo confronto nella storia per le due squadre, sfidatesi solamente vent'anni fa tra Mondiali e amichevoli.

La prima storica gara tra Ecuador e Italia è datata 2002, quando la squadra guidata da Trapattoni ebbe la meglio nel Mondiale nippo-coreano, passato alla storia per la famosa eliminazione targata Byron Moreno.

Tre anni dopo, in amichevole, un match amichevole che ricalca quello del 2024: all'epoca si giocò a New York, stavolta ad Harrison e in New Jersey, ma nell'Area Metropolitana della Grande Mela. Rispetto all'Italia, come già capitato per il Venezuela, l'Ecuador ha dovuto compiere un viaggio decisamente più breve per essere negli Stati Uniti.