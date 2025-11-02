È morto Giovanni Galeone: l'ex allenatore di Perugia, Udinese e Pescara aveva 84 anni

Questo, invece, il pensiero rivolto dal Perugia:
"ACPerugiaCalcio si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Giovanni Galeone, allenatore che ha scritto pagine indimenticabili della storia sportiva biancorossa.
Un uomo di calcio vero, capace di trasmettere idee, coraggio e passione.
Con il suo carisma e la sua personalità ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti i tifosi biancorossi.
Giovanni, per tutti il ‘Gale’, arrivò a Perugia nell’ottobre del 1995, assumendo la guida tecnica della prima squadra allora militante in Serie B. Nell’ultima giornata di quel campionato, con l’emozionante vittoria per 3-2 contro il Verona, i biancorossi conquistarono la promozione in Serie A. Venne poi esonerato nel dicembre 1996.
Indimenticabili le scenografie che gli venivano dedicate dalla curva Nord con un galeone dai mille colori.
Il Club si stringe con affetto alla sua famiglia.
Ciao Mister, grazie per tutto quello che hai regalato al Grifo e per essere stato presente alla festa dei 120 anni!".