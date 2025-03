L'indimenticabile commentatore ha segnato intere generazioni con i suoi racconti in RAI, e non solo.

L'Italia calcistica, e non solo, si è svegliata con una brutta notizia: è scomparso Bruno Pizzul, storico telecronista e giornalista sportivo.

Per intere generazioni voce della Nazionale italiana, e non solo, in RAI, è scomparso all'età di 86 anni ll'ospedale di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno.

A breve il servizio completo.