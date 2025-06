Edin Dzeko e Hakim Ziyech nei radar del Bologna per alzare qualità ed esperienza: l'ex Roma è svincolato, il marocchino gioca nell'Al-Duhail.

Il Bologna, che nella prossima stagione giocherà in Europa League, punta ad aumentare il peso specifico della propria rosa.

Una crescita valutata sia in termini di qualità che esperienza, come dimostra l'interesse - raccontato dalla 'Gazzetta dello Sport' - per due nomi di spessore: Edin Dzeko e Hakim Ziyech.

Bosniaco e marocchino, infatti, piacciono ai rossoblù e rappresentano una duplice suggestione che non può lasciare indifferenti.