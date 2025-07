Dopo Pioli anche Dzeko ha risposto a Max Allegri sulla questione Champions: "Meglio così"

Il nuovo attaccante della Fiorentina ha detto la sua sulle parole di Allegri di cui il mondo viola sta ampiamente parlando in questi giorni.

Il 24 agosto, a Cagliari, comincerà la nuova annata della Fiorentina. Per ora sembra essere una stagione di deja-vù, con Stefano Pioli di nuovo allenatore e l'ennesima partecipazione alla Conference League che ancora una volta la società viola proverà a vincere. Tutti, però, vogliono cambiare la storia, puntando non solo al trofeo europeo, ma anche a quel ritorno in Champions che nel 2024/2025 sembrava poter essere possibile.

Ed è proprio la rincorsa Champions che in questi giorni sta monopolizzando i discorsi dei tifosi viola, relativamente a quanto detto da Max Allegri nella presentazione come nuovo tecnico del Milan. Anzi, relativamente a quanto non detto, considerando che l'ex mister della Juventus non ha inserito la Fiorentina tra le squadre in lotta per la qualificazione al massimo traguardo europeo.

In molti hanno semplicemente evidenziato come Allegri abbia ricordato i nomi più classici, senza poter sciorinare tutta la lista completa delle squadre, mentre altri hanno visto nel mancato inserimento della Fiorentina un atto chiaro da parte del tecnico rossonero, per nulla convinto delle potenzialità della formazione guidata da Pioli.

L'articolo prosegue qui sotto

Della questione ha parlato lo stesso allenatore, nonchè un altro nuovo arrivato come Edin Dzko, di nuovo in Serie A come bomber della Fiorentina in seguito al periodo turco con la maglia del Fenerbahce.