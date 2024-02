Dyche sul Fair Play Finanziario: "Perché esiste una regola per l'Everton e un'altra per il City?"

L'allenatore dell'Everton si interroga sul perché i Toffees siano stati puniti prima del City. Guardiola glissa: "Non ho nulla da aggiungere".

Vigilia piuttosto calda, e consumatasi con un tradizionale botta e risposta tra Sean Dyche e Pep Guardiola, della sfida tra Manchester City e Everton, ovvero due club finiti sotto la lente d'ingrandimento a causa di questioni relative al Fair Play Finanziario.

L'allenatore dell'Everton, che ha già dovuto fare i conti con una maxi penalizzazione di 10 punti in campionato, si è chiesto come mai la sua squadra sia stata punita, mentre il Manchester City, finito sotto indagine prima dei Toffees per aver violato oltre 115 normative del FFP, non abbia ricevuto alcun tipo di sanzione.

Dyche ha posto l'accento su questa disparità di trattamento tra i due club. Una presa di posizione alla quale è seguita l'immediata replica dell'allenatore campione d'Europa in carica.