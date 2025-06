Dybala senza certezze a Roma con Gasperini: i dettagli della clausola, le voci sul ritorno alla Juventus e dove potrebbe andare

Il futuro dell'argentino non è scontato: cosa può succedere ora che è arrivato Gasperini e tutte le opzioni se lascerà la Roma.

L'estate scorsa era stata molto movimentata per Paulo Dybala, ad un passo dal dire addio alla Roma e trasferirsi in Arabia Saudita, all'Al-Qadsiah, prima poi di decidere di rimanere in giallorosso.

La Roma aveva aperto alla sua cessione ed è stato il giocatore quindi a far saltare la trattativa; una situazione che ha generato discussioni nell'ambiente considerando anche quanto il fantasista è amato dalla tifoseria giallorossa.

Adesso è arrivato Gian Piero Gasperini che ha espresso il proprio pensiero su Dybala, senza dare particolari certezze al giocatore in vista della prossima stagione. Considerando la presenza della clausola rescissoria e il contratto in scadenza, non è da escludere una partenza del giocatore, attualmente però infortunato e il cui rientro non sarà a breve.