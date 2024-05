L'argentino si aggiudica il premio di 'EA SPORTS FC Player Of The Month' per quanto riguarda aprile: terzo successo stagionale.

Reduce dalla delusione relativa all'eliminazione dall'Europa League per mano del Bayer Leverkusen, Paulo Dybala ha quantomeno un motivo per concedersi un piccolo sorriso.

L'attaccante argentino della Roma è stato infatti votato quale 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di aprile in Serie A, per il rendimento offerto dalla trentunesima alla trentaquattresima giornata.

Per la 'Joya' si tratta della terza affermazione in tal senso in questa stagione.