Paulo Dybala ha lasciato il quartier generale giallorosso tra una folla di tifosi: l'addio alla Roma è cosa fatta, lo attende l'Arabia.

L'addio di Paulo Dybala alla Roma prende forma.

La Joya ha lasciato Trigoria per l'ultima volta in carriera, con un trasferimento all'Al Qadsiah ormai prossimo ad essere concretizzato.

Entusiasmo dei tifosi e messaggi d'affetto hanno accompagnato l'uscita dell'argentino, pronto a vivere la sua nuova avventura in Arabia Saudita.