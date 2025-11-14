Duvan Zapata titolare? Come cambia l'attacco del Torino dopo l'infortunio di Simeone e le nuove gerarchie

Il Torino deve rinunciare a Giovanni Simeone. Dopo la serie positiva di sei risultati utili consecutivi, Marco Baroni perde il bomber argentino e Napoli.
Simeone si è sottoposto nelle ultime ore ad esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio rimediato in allenamento: lesione distrattiva miofasciale al retto femorale sinistro e stop stimato in almeno tre settimane.
L’assenza del capocannoniere granata delle prime undici giornate apre la strada a Duvan Zapata, che torna così al centro delle rotazioni dopo il grave infortunio del 2024 e i soli 63 minuti giocati tra Serie A e Coppa Italia in questo avvio di stagione.
Con Baroni costretto a ridisegnare l’attacco, e con la possibilità di un impiego maggiore anche per Cyril Ngonge, i granata devono far fronte all’assenza di uno dei migliori calciatori per rendimento in questo primo segmento di stagione, alla vigilia di un calendario serrato che prevede Como, Lecce e Milan nel giro di due settimane.