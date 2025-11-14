Duvan Zapata titolare? Come cambia l'attacco del Torino dopo l'infortunio di Simeone e le nuove gerarchie

Con lo stop dell’argentino, la scelta più immediata ricade su Duvan Zapata, come ammesso dallo stesso Baroni, che ha sottolineato la necessità per il colombiano di accumulare minuti.

L’ex Napoli, Sampdoria e Atalanta aveva vissuto oltre un anno di stop dopo la rottura del crociato subita in Inter-Torino del 5 ottobre 2024, ultima sua apparizione da titolare. Il rientro in gruppo a inizio stagione gli aveva permesso di tornare disponibile, ma l’arrivo di Adams, seguito dagli innesti di Simeone e Aboukhlal, ne aveva ridotto ulteriormente il minutaggio.

Con appena 63’ giocati complessivamente, Zapata non ha ancora avuto la possibilità di ritrovare ritmo e continuità. Ora, però, il Torino ha bisogno di un riferimento carismatico e di un attaccante in grado di garantire peso e reti.