Dusan Vlahovic Juventus Udinese 29102025Getty Images
Lelio Donato

Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus: Spalletti ha scelto l'attaccante titolare e potrebbe cambiare il suo futuro in bianconero

Luciano Spalletti ha scelto Dusan Vlahovic come attaccante titolare della sua Juventus e apre alla possibilità che il serbo resti in bianconero. Ma la trattativa per il rinnovo resta complessa.

In estate era il primo nome sulla lista dei partenti, pochi mesi dopo Dusan Vlahovic è tornato centrale nel progetto Juventus.


Un po' per meriti propri, molto per demeriti altrui (leggi Openda e David), il serbo oggi è l'attaccante su cui punta senza esitazioni Luciano Spalletti.

E proprio il nuovo allenatore bianconero, alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting, ha aperto alla clamorosa ipotesi che Vlahovic possa restare oltre la scadenza di giugno 2026.

Ma cosa c'è di vero? Vlahovic può davvero rinnovare il contratto con la Juventus?

  • LA FIDUCIA DI SPALLETTI E LE PAROLE SUL RINNOVO

    Luciano Spalletti è arrivato a Torino da meno di una settimana eppure sembra avere già scelto il suo undici tipo. Undici di cui fa assolutamente parte Dusan Vlahovic.

    Dopo essere stato schierato subito titolare a Cremona, Vlahovic giocherà dal 1' anche contro lo Sporting. E per lui si tratterà della quarta partita di fila da titolare. Cosa mai accaduta prima in questa stagione.

    Spalletti d'altronde ha speso parole molto importanti nei confronti del numero 9 dopo la prestazione dello 'Zini', quando pur senza segnare Vlahovic si è reso utilissimo con un grande lavoro in fase di pressing e facendo salire la squadra.

    Alla vigilia dello Sporting, inoltre, l'allenatore ha lanciato un chiaro messaggio anche sul futuro di Vlahovic che potrebbe clamorosamente essere ancora bianconero.

    "Ho parlato con Dusan, sarebbe felicissimo di restare qua. Non si fa impensierire dal fatto che è in scadenza, vuole giocare a calcio e a Cremona ha dato una risposta splendida” ha dichiarato Spalletti.

  • IL MIGLIORE ATTACCANTE DELLA JUVE PER RENDIMENTO

    Prima di concentrarci sul contratto e sulle reali possibilità di un rinnovo, però, restiamo al campo per capire come Vlahovic sia tornato ad essere fondamentale in questa Juventus.

    Limitandoci ai freddi numeri l'ex Fiorentina, ad oggi, è il miglior attaccante bianconero senza se e senza ma. Sono cinque i goal realizzati dal serbo tra campionato e Champions League.

    E, proprio in Europa, Vlahovic ha vissuto forse la sua migliore serata in assoluto da quando è a Torino contro il Borussia Dortmund.

    In quell'occasione gli è bastata l'ultima mezz'ora per siglare una fantastica doppietta e servire a Kelly l'assist per il 4-4 in pieno recupero. Il tutto pochi giorni dopo aver risolto la trasferta contro il Genoa.

    Vlahovic insomma, come dice Spalletti, sta dimostrando di pensare solo al campo. Tanto da apparire motivato e concentrato come raramente accaduto durante la sua esperienza bianconera.

  • Jonathan David JuventusGetty Images

    OPENDA E DAVID NON INGRANANO

    Inutile girarci intorno: se Vlahovic è di nuovo l'attaccante titolare della Juventus senza se e senza ma, è anche perché chi doveva sostituirlo finora ha deluso. E molto.

    In estate i bianconeri hanno puntato forte su Jonathan David e Lois Openda, quest'ultimo arrivato nelle ultimissime ore al posto di Randal Kolo Muani, inseguito vanamente per settimane dopo il prestito semestrale della scorsa stagione.

    Il canadese però, dopo il goal che ha sbloccato la gara contro il Parma alla prima giornata, si è avvitato in una serie di clamorosi errori sotto porta non degni della sua fama da bomber in Ligue 1. E così da titolare designato è diventato addirittura l'ultima scelta in attacco.

    Non sta facendo bene neppure Openda. Il belga è partito dietro nelle gerarchie e con Tudor ha giocato in varie posizioni senza mai convincere. Spalletti lo ha schierato da seconda punta contro la Cremonese e il belga si è mosso tanto, ma continua a non trovare la porta. Non esattamente un dettaglio per chi di ruolo fa l'attaccante.

    Ad oggi, insomma, Spalletti non sembra avere dubbi: prima Dusan Vlahovic poi tutti gli altri.

  • VLAHOVIC PUÒ RESTARE ALLA JUVENTUS?

    Analizzato il presente, proviamo a lanciare lo sguardo più avanti: Dusan Vlahovic può davvero restare alla Juventus?

    Il contratto e le logiche di mercato direbbero di no. Il contratto del serbo, infatti, scade tra sei mesi e dunque l'attaccante potrebbe già accordarsi con un'altra squadra in vista della prossima stagione.

    Inoltre, liberandosi a parametro zero, Vlahovic ha l'occasione di strappare un ingaggio simile a quello che percepisce attualmente. E che la Juventus non può e non vuole più corrispondergli.

    Resta da capire quanti e quali club in Europa siano davvero disposti a puntare forte sul serbo, garantendogli quella centralità nel progetto che sembra aver ritrovato a Torino.

    L'ipotesi di un clamoroso rinnovo, insomma, è difficile ma non impossibile. Ma toccherà a Vlahovic, eventualmente, accettare un contratto al ribasso e ben distante dai circa 12 milioni di euro che guadagna attualmente.

