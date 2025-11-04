Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus: Spalletti ha scelto l'attaccante titolare e potrebbe cambiare il suo futuro in bianconero

Inutile girarci intorno: se Vlahovic è di nuovo l'attaccante titolare della Juventus senza se e senza ma, è anche perché chi doveva sostituirlo finora ha deluso. E molto.

In estate i bianconeri hanno puntato forte su Jonathan David e Lois Openda, quest'ultimo arrivato nelle ultimissime ore al posto di Randal Kolo Muani, inseguito vanamente per settimane dopo il prestito semestrale della scorsa stagione.

Il canadese però, dopo il goal che ha sbloccato la gara contro il Parma alla prima giornata, si è avvitato in una serie di clamorosi errori sotto porta non degni della sua fama da bomber in Ligue 1. E così da titolare designato è diventato addirittura l'ultima scelta in attacco.

Non sta facendo bene neppure Openda. Il belga è partito dietro nelle gerarchie e con Tudor ha giocato in varie posizioni senza mai convincere. Spalletti lo ha schierato da seconda punta contro la Cremonese e il belga si è mosso tanto, ma continua a non trovare la porta. Non esattamente un dettaglio per chi di ruolo fa l'attaccante.

Ad oggi, insomma, Spalletti non sembra avere dubbi: prima Dusan Vlahovic poi tutti gli altri.