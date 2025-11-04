Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus: Spalletti ha scelto l'attaccante titolare e potrebbe cambiare il suo futuro in bianconero

In estate era il primo nome sulla lista dei partenti, pochi mesi dopo Dusan Vlahovic è tornato centrale nel progetto Juventus.
Un po' per meriti propri, molto per demeriti altrui (leggi Openda e David), il serbo oggi è l'attaccante su cui punta senza esitazioni Luciano Spalletti.
E proprio il nuovo allenatore bianconero, alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting, ha aperto alla clamorosa ipotesi che Vlahovic possa restare oltre la scadenza di giugno 2026.
Ma cosa c'è di vero? Vlahovic può davvero rinnovare il contratto con la Juventus?