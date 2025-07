Duran lascia l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo dopo soli sei mesi, in prestito: era stata pagato 77 milioni di euro Calciomercato Al Nassr FC Fenerbahce

L'attaccante colombiano si era trasferito in Arabia Saudita solo pochi mesi fa, pagato a peso d'oro dal club di Cristiano Ronaldo. Ora il ritorno in Europa per giocare in Turchia.