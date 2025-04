Dunkerque-PSG dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dunkerque vs Paris Saint-Germain

Il PSG affronta la sorpresa Dunkerque in semifinale di Coppa di Francia: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

PSG ancora in corsa per il 'Triplete': parigini protagonisti anche in Coppa di Francia, giunta al turno delle semifinali.

I ragazzi di Luis Enrique affrontano il sorprendente Dunkerque, formazione di Ligue 2 che in precedenza ha già fatto fuori Lille e Brest, due squadre fino a poco tempo fa all'opera anche nel contesto della Champions League.

Qui troverete tutte le info su Dunkerque-PSG: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.