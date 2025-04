Dumfries, Zielinski e Thuram per riaccendere l'Inter: la strategia di Inzaghi tra Roma e Barcellona

Inzaghi sta per riabbracciare tutti gli infortunati: la strategia tra Roma e Barcellona del tecnico dell'Inter.

La sconfitta nel derby di Coppa Italia rischia di lasciare scorie di dimensioni enormi in casa Inter: campioni d'Italia chiamati a rialzare la testa in un rush finale che non vedrà più il sogno 'Triplete' tra gli obiettivi da portare a termine.

A Lautaro e compagni restano Scudetto e Champions League e, già a partire dalla sfida di domenica pomeriggio contro la Roma, si capirà se la via intrapresa sarà quella del definitivo riscatto.

Magari, a dare una mano in più, potrebbero essere quei tre giocatori sempre più vicini al rientro: Dumfries, Zielinski e Thuram si apprestano infatti a tornare abili e arruolabili dopo i rispettivi stop.