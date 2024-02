Dumfries tra riscatto e futuro incerto: verso una maglia da titolare dopo oltre un mese

L'esterno olandese dovrebbe far parte dell'undici titolare di Inzaghi per Inter-Salernitana: un banco di prova importante con vista sul futuro.

L'occasione è di quelle ghiotte, da non lasciarsi sfuggire per nulla al mondo: stasera, in caso di successo contro la Salernitana, l'Inter si porterebbe a +10 sulla Juventus, scavando così un solco enorme in attesa della trasferta veronese della 'Vecchia Signora' e del recupero del 21° turno che vedrà Lautaro e compagni ospitare l'Atalanta a fine mese.

Un match, quello al cospetto dei campani, che si posiziona a pochi giorni dal ritorno in Champions League con l'andata degli ottavi di finale: l'Atletico Madrid è alle porte, anche se in casa Inter l'imperativo è abbastanza scontato e coincide con la volontà di non lasciare nulla al caso in campionato.

Per questo motivo non si prospetta il massiccio turnover a più riprese ipotizzato per la sfida contro l'ultima forza della Serie A: a parte l'esclusione forzata di Acerbi, gli unici ritocchi all'undici titolare potrebbero essere rappresentati da Carlos Augusto e, soprattutto, Denzel Dumfries.