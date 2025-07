Il futuro di Dumfries, Osimhen e Kean in bilico: cosa succederà se rimarranno dopo la scadenza delle clausole?

Il mercato è appena iniziato ma già possono essere giorni decisivi per il futuro di molti giocatori, soprattutto per coloro che hanno nel contratto una clausola rescissoria, valida però non per tutta la sessione estiva ma solo per un periodo limitato.

Fanno parte di questa categoria alcuni giocatori top delle squadre italiane come Inter, Napoli e Fiorentina, ovvero Denzel Dumfries, Victor Osimhen e Moise Kean, che chi più e chi meno stanno vivendo queste settimane senza avere certezze sul futuro.

Le clausole rescissorie possono in alcuni casi essere un punto di forza per i club, che possono contare su una cifra elevata per cedere i propri giocatori e non accettare offerte più basse ma anche un pericolo in altre situazioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma cosa succederà se saranno ancora nei rispettivi club quando scadrà il periodo per poter attivare la clausola rescissoria? Il punto sul futuro di Dumfries, Osimhen, Kean ma non solo.