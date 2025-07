Dumfries occasione per le big d'Europa, dal Barcellona al Manchester City: dove potrebbe andare l'esterno dell'Inter

La clausola di Dumfries preoccupa l'Inter dopo la grande stagione: quali sono i top club in cui potrebbe andare l'olandese?

Tra i migliori nella stagione dell'Inter c'è senza dubbio Denzel Dumfries, autore soprattutto di una grande Champions League, dove è stato decisivo con goal e prestazioni che hanno trascinato i nerazzurri fino alla finale.

Ecco perché la clausola di rescissione nel contratto dell'olandese è un tema centrale in questi giorni dalle parti della Milano nerazzurra. Soprattutto perché la cifra con cui potrebbe partire Dumfries è piuttosto bassa, ovvero di 25 milioni di euro.

La discriminante per le squadre interessate al giocatore è legata alle tempistiche; la clausola infatti sarà valida solo fino al 15 luglio. Dopo quella data l'Inter avrà di nuovo il pieno controllo del giocatore e potrà decidere se accettare o no eventuali offerte future, ma non sicuramente alla cifra della clausola.

Ma dove potrebbe andare a giocare Dumfries? Ecco le big che si sono già mosse per lui e tutte le opzioni.