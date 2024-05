Due tifosi del Potenza in ospedale: scontro con alcuni calciatori dopo il playout di Serie C

Due tifosi del Potenza sono finiti in ospedale dopo uno scontro con alcuni giocatori. Il club: "Attendiamo che venga accertata la verità dei fatti".

Brutto episodio quello capitato a Potenza, dove sono andati in scena i festeggiamenti per la salvezza ottenuta in Serie C dopo il playout contro il Monterosi.

Protagonisti due tifosi, finiti in ospedale dopo una lite con alcuni calciatori rossoblù nelle ore successive al pareggio casalingo nel match di ritorno, che ha sancito la definitiva permanenza in terza serie.

Sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri, volte a fare chiarezza per ricostruire con esattezza l'andamento dei fatti.