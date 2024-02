Le due facce della Juventus: Vlahovic imprescindibile, Chiesa incupito

Vlahovic e Chiesa con umori opposti alla Juventus: il serbo si conferma letale nel 2024, italiano fischiato e sostituito contro il Frosinone.

Secondo posto in classifica consolidato per la Juventus, tornata a vincere dopo un mese di digiuno: merito del sofferto 3-2 imposto a un coriaceo Frosinone, piegato soltanto dal guizzo di Rugani a pochi secondi dal triplice fischio.

Tre reti su cui c'è stato lo zampino di Dusan Vlahovic, sempre più a suo agio in un 2024 da record in termini di rendimento e uomo imprescindibile per Allegri che, numeri alla mano, non può proprio farne a meno.

L'esatto opposto della situazione attuale vissuta da Federico Chiesa, ovvero la faccia triste e sconsolata della Juventus: i fischi di una parte dell'Allianz Stadium sono lo specchio di un periodo da dimenticare sotto ogni aspetto.