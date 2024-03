Il dubbio di Inzaghi: come sta Calhanoglu e le ultime verso Bologna-Inter

Inzaghi alle prese col dubbio Calhanoglu verso Bologna-Inter: mercoledì c'è la trasferta sul campo dell'Atletico Madrid di Simeone.

Manca sempre meno al secondo atto degli ottavi di Champions League che vedrà l'Inter di scena al 'Civitas Metropolitano' di Madrid contro l'Atletico del grande ex Diego Simeone: un appuntamento cruciale per il prosieguo del cammino in Europa dei nerazzurri, che quattro giorni prima dovranno però affrontare un altro ostacolo non meno complicato.

Trattasi del lanciatissimo Bologna, quarto in classifica e a caccia di ulteriori punti da strappare ai nerazzurri dopo il pari imposto in rimonta all'andata in quel di San Siro.

Il dubbio di formazione maggiore per Simone Inzaghi riguarda la presenza dal primo minuto di Hakan Calhanoglu, assente nelle ultime tre uscite per un risentimento all'adduttore.