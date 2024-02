Il dramma dell'ex Milan Hachim Mastour: "Ho sofferto molto, sono stato depresso"

Mastour non ha mai ripagato le attese sul suo conto: "Non mi vedevano come un ragazzo, ma come una macchina da soldi".

La storia di Hachim Mastour la conoscete tutti: nel 2012, quando viene ingaggiato dal Milan, è praticamente un prodigio del calcio mondiale. Lo voleva anche l'Inter: lo volevano parecchie squadre. Sono anni frenetici, quelli, per il nativo di Reggio Emilia: nel 2015 il Guardian lo inserisce nella lista dei 50 migliori giocatori nati nel 1998, ma con i rossoneri non scende mai in campo, nonostante di lui si parli un gran bene. Sponsor, brand: Hachim Mastour ha tutti dalla sua parte. Nel 2014 appare in un video di Red Bull con Neymar. Una sfida Freestyle. Insomma, per lui sembrano aprirsi le porte del grande calcio, ma com'è noto non ripagherà mai le attese. L'articolo prosegue qui sotto Ecco, sono passati diversi anni e Mastour gioca altrove, ormai. Nel massimo campionato marocchino, nel Paese d'origine della sua famiglia, all'Union Touarga. E si racconta: lo fa a SPORTbible, spiegando le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera.