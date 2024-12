Dove vedere Usyk-Fury 2 oggi in tv: orario italiano, canale della rivincita e a che ora inizia

In Arabia Saudita l'imbattuto Usyk affronta Fury nella tanto attesa rivincita: dove guardare l'evento in diretta tv e streaming stasera.

Ci siamo, il momento è arrivato. Oleksandr Usyk, campione ucraino imbattuto, affronta stanotte Tyson Fury dopo averlo battuto nel precedente incontro.

Per Usyk 22 vittorie in 22 incontri con 14 ko, mentre Fury ha all'attivo 34 successi, 1 pareggio e proprio la sconfitta contro il collega ucraino che ha intenzione di cancellare per riprendersi il titolo di Campione dei pesi massimi.

Non sarà facile per Fury, che ha di fronte il primo campione dei pesi massimi capace di detenere tutte e quattro le cinture principali della categoria, inclusi i titoli WBA, WBC e WBO. Il titolo IBF è invece vacante.