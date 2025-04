Dove vedere Udinese-Milan in tv oggi e in streaming su Sky, NOW e Dazn

A Udine si apre il 32esimo turno di A, con i bianconeri di Runjaic ad ospitare il Milan di Conceicao: la partita è visibile in diretta tv e streaming.

Alle 20:45 si apre la 32esima giornata di Serie A. Stadio Friuli, l'Udinese di Runjaic ospita il Milan di Conceicao per una delle ultime partite stagionali in casa dei bianconeri. Come il resto delle partite del campionato italiano, la sfida tra la squadra friulana e quella meneghina è visibile in diretta tv, ma è possibile anche guardarla in streaming con diverse modalità.

Udinese-Milan non è visibile gratis in tv e streaming questa sera (come accade in qualche occasione per i big match stagionali), ma si può vedere solamente tramite abbonamento ai principali servizi che propongono la Serie A 2024/2025 dal vivo.

In tv o tramite i principali dispositivi mobili e non, Udinese-Milan si può vedere per i milioni di italiani pronti a seguire la Serie A sin dal venerdì (su GOAL Italia è presente il live match con aggiornamenti su risultato, formazioni, goal e assist). Per i padroni di casa ci sarà da riscattare le tre sconfitte di fila subite nell'ultimo periodo, mentre gli ospiti sono reduci da un pareggio contro la Fiorentina.