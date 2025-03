Dove vedere Turchia-Ungheria in tv in chiaro giovedì, riparte la Nations League

Lega B di Nations League, giovedì 20 marzo la Turchia di Montella ospita l'Ungheria per i playoff che potrebbero portare alla promozione in Lega A.

Con la pausa dei campionati, ricomincia la Nations League. Non solo l'Italia in campo, ma bensì tutte le squadre a caccia della vittoria finale o di una promozione in una lega superiore. Tra queste c'è anche la Turchia di Montella, decisa ad essere promossa in Lega A con le partite contro l'Ungheria di Marco Rossi.

Derby italiano che vale la permanenza in Lega A di Nations League per Rossi (visto il terzo posto dell'Ungheria nel torneo 2024/2025) o la promozione nel livello più alto per Montella, secondo alle spalle del Galles nel gruppo B4.

Come il resto delle partite di Nations League, anche Turchia-Ungheria di giovedì 20 marzo si può guardare in diretta tv e streaming gratis e in chiaro per tutti.