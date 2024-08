E' il giorno di Tortu, impegnato nella semifinale dei 200 metri piani alle Olimpiadi di Parigi: ecco dove seguire la gara di oggi in diretta tv.

Giornata importante, per non dire cruciale, per l'atletica italiana con la semifinale dei 200 metri che vedrà impegnato il nostro Filippo Tortu e non solo.

Al via della finale ci sarà anche un altro velocista italiano, ovvero Eseosa Fostine Desalu.

Di seguito ecco dove sarà possibile seguire la semifinale dei 200 metri piani in diretta tv gratuita.