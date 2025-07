Dove vedere Torino-Ingolstadt in tv oggi: parte l'estate granata, diretta in chiaro per tutti

La partita amichevole del Torino, prevista alle ore 17:00 odierne, è disponibile anche alla visione gratuita e in chiaro attraverso i canali granata.

Il countdown per la stagione ufficiale del Torino è già cominciato, con il match di Coppa Italia del 18 agosto contro il Modena che vedrà i granata esordire nel 2025/2026. Ora, però, è tempi di amichevoli: si parte oggi a Prato di Stelvio, dove la squadra del nuovo mister Baroni sfida gli austriaci dell'Ingolstadt.

In attesa di definire nuovi acquisti e cessioni, sono presenti nel ritiro granata anche Coco e Milinkovic-Savic, così come Mullen e Bianay-Balcot. Torino-Ingolstadt si gioca alle 17:00, quando i tifosi granata e non potranno vedere la partita odierna in tv e streaming.

Per l'occasione il match è visibile in chiaro e gratis per tutti: cominciano le amichevoli estive del Torino, che nelle prossime settimane sfiderà anche Cremonese e Valencia in preparazione alla Coppa Italia e alla Serie A al via da metà agosto.