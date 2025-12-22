GOAL GFX
Dove vedere Sudafrica-Angola di Coppa d'Africa oggi in tv: diretta in chiaro e gratis per tutti
IL GIRONE B DI COPPA D'AFRICA
- Angola
- Egitto
- Sudafrica
- Zimbabwe
LA COPPA D'AFRICA GRATIS E IN CHIARO
Comincia il 21 dicembre, la Coppa d'Africa si può vedere interamente in tv e streaming, gratis e in chiaro.
Per tutta la durata dell'evento, infatti, gli spettatori presenti in Italia possono assistere alle gare di Marocco, Nigeria, Tunisia e del resto dei team in gioco.
SUDAFRICA-ANGOLA DOVE VEDERLA OGGI
Sportitalia trasmette tutta la Coppa d'Africa, dunque anche la sfida di Sudafrica ed Angola, una contro l'altra quest'oggi alle 18:00.
Tramite il canale 60 del digitale terrestre, nonchè con l'app e il sito di Sportitalia, gli spettatori possono seguire la Coppa d'Africa 2025, compresa la gara Sudafrica-Angola.
Nella giornata odierna è di scena anche Egitto-Zimbabwe, live dalle 21:00.
GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA
18.00 Sudafrica-Angola (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
19.15 Al Gharafa-Al Wahda (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL
19.15 Al Shorta-Al Ahli (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL
19.45 Alverca-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
20.00 Napoli-Bologna (Finale Supercoppa Italiana) - ITALIA 1
20.30 Union Brescia-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Fulham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Athletic-Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Egitto-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
21.45 Benfica-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN
