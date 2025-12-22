Pubblicità
Hugo Broos, Thembinkosi Lorch, Themba Zwane & Shandre Campbell, South Africa 16-9GOAL GFX
Francesco Schirru

Dove vedere Sudafrica-Angola di Coppa d'Africa oggi in tv: diretta in chiaro e gratis per tutti

Continua la Coppa d'Africa, prima partita nel torneo 2025 per Sudafrica e Angola. Il match, come tutti quelli della competizione è live senza alcun costo.

  • IL GIRONE B DI COPPA D'AFRICA

    • Angola
    • Egitto
    • Sudafrica
    • Zimbabwe
  • LA COPPA D'AFRICA GRATIS E IN CHIARO

    Comincia il 21 dicembre, la Coppa d'Africa si può vedere interamente in tv e streaming, gratis e in chiaro.

    Per tutta la durata dell'evento, infatti, gli spettatori presenti in Italia possono assistere alle gare di Marocco, Nigeria, Tunisia e del resto dei team in gioco.

  • SUDAFRICA-ANGOLA DOVE VEDERLA OGGI

    Sportitalia trasmette tutta la Coppa d'Africa, dunque anche la sfida di Sudafrica ed Angola, una contro l'altra quest'oggi alle 18:00.

    Tramite il canale 60 del digitale terrestre, nonchè con l'app e il sito di Sportitalia, gli spettatori possono seguire la Coppa d'Africa 2025, compresa la gara Sudafrica-Angola.

    Nella giornata odierna è di scena anche Egitto-Zimbabwe, live dalle 21:00.

  • GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA

    18.00 Sudafrica-Angola (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    19.15 Al Gharafa-Al Wahda (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL

    19.15 Al Shorta-Al Ahli (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL

    19.45 Alverca-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

    20.00 Napoli-Bologna (Finale Supercoppa Italiana) - ITALIA 1

    20.30 Union Brescia-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Fulham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

    21.00 Athletic-Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Egitto-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    21.45 Benfica-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN

