Turkey Spain
Francesco Schirru

Dove vedere Spagna-Turchia oggi in tv gratis: si decide la qualificata al Mondiale, svelato il canale in chiaro

La Turchia di Montella affronta la Spagna, ma per andare ai Mondiali dovrà segnare diversi goal: il match è visibile gratis per tutti dalle 20:45 di qyesta sera.

A meno di clamorosi colpi di scena, la Spagna si qualificherà direttamente al Mondiale lasciando alla Turchia di Montella i tanto temuti playoff. Questa sera, infatti, va in scena l'ultima partita di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, con la Roja favoritissima in virtù del +3 in classifica ma soprattutto della differenza reti notevolmente diversa.

Come capitato all'Italia alcuni giorni fa, anche il match tra Spagna e Turchia si gioca sulla differenza reti: non solo il team di Montella deve vincere allo Stadio Olimpico de la Cartuja, ma per evitare i playoff deve farlo segnando sette goal. Insomma, i Campioni d'Europa in carica sono a 90' dai Mondiali.

Il match di oggi si preannuncia comunque divertente e pieno colpi di scena, visibile in diretta tv e streaming gratis per tutti.

  • SPAGNA-TURCHIA IN DIRETTA GRATIS QUESTA SERA

    Alle 20:45 la partita Spagna-Turchia si può guardare gratis, senza aver bisogno di alcun abbonamento.

    La sfida è disponibile su Sky, Sky Go e NOW per gli abbonati, ma anche sul canale Cielo: in quest'ultimo caso, infatti, basta semplicemente accedere al canale specifico o al sito ufficiale per vedere la gara di qualificazione al Mondiale in chiaro.

  • CIELO TRASMETTE SPAGNA-TURCHIA

    Il canale 'Cielo' è disponibile al numero 26 del digitale terrestre o al 19 su Tivùsat.

    Inoltre è disponibile il sito ufficiale, che allo stesso modo permette di guardare in diretta in chiaro Spagna-Turchia di questa sera.

    Per chi utilizza il decoder Sky, infine, il canale Cielo è disponibile al numero 156 del satellite.

    A proposito di Sky, Sky Go e NOW, gli abbonati possono guardare la partita tra Spagna e Turchia in diretta sul canale 201, ovvero Sky Sport Uno.

  • NON SOLO LA SPAGNA: LE PARTITE IN TV OGGI

    13.30 Italia-Uzbekistan (Mondiali Under 17) - RAI SPORT e FIFA+

    13.30 Uganda-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - FIFA+

    14.00 Messico-Portogallo (Mondiali Under 17) - FIFA+

    14.30 Brasile-Francia (Mondiali Under 17) - FIFA+

    15.00 Polonia-Italia (Qualificazioni Europei Under 19) - RAIPLAY SPORT 1

    15.45 Svizzera-Irlanda (Mondiali Under 17) - FIFA+

    16.15 Corea del Nord-Giappone (Mondiali Under 17) - FIFA+

    16.45 Austria-Inghilterra (Mondiali Under 17) - FIFA+

    16.45 Marocco-Mali (Mondiali Under 17) - FIFA+

    17.00 Iraq-Emirati Arabi Uniti (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

    18.15 Montenegro-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2

    20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

    20.45 Spagna-Turchia (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT UNO e NOW

  • LA CLASSIFICA DEL GIRONE SPAGNOLO

    1. Spagna, 15 punti (diff. reti +19)
    2. Turchia, 12 punti (diff. reti +5)
    3. Georgia, 3 punti
    4. Bulgaria, 0 punti
