Dove vedere Spagna-Turchia oggi in tv gratis: si decide la qualificata al Mondiale, svelato il canale in chiaro

A meno di clamorosi colpi di scena, la Spagna si qualificherà direttamente al Mondiale lasciando alla Turchia di Montella i tanto temuti playoff. Questa sera, infatti, va in scena l'ultima partita di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, con la Roja favoritissima in virtù del +3 in classifica ma soprattutto della differenza reti notevolmente diversa.
Come capitato all'Italia alcuni giorni fa, anche il match tra Spagna e Turchia si gioca sulla differenza reti: non solo il team di Montella deve vincere allo Stadio Olimpico de la Cartuja, ma per evitare i playoff deve farlo segnando sette goal. Insomma, i Campioni d'Europa in carica sono a 90' dai Mondiali.
Il match di oggi si preannuncia comunque divertente e pieno colpi di scena, visibile in diretta tv e streaming gratis per tutti.