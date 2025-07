Dove vedere Spagna-Svizzera femminile in tv oggi, gratis: le favorite in campo, in palio la semifinale

Inserite nella parte del tabellone opposta rispetto all'Italia, la Spagna favorita numero uno per la vittoria finale e la Svizzera padrona di casa si affrontano alle 21:00.

Spagna femminile-Svizzera femminile dell'Europeo è visibile in tv e streaming gratis questa sera: alle ore 21 si parte per un posto in semifinale, in cui la vincitrice sfiderà una tra Francia e Germania.