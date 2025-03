Dove vedere Spagna-Olanda in tv oggi: in palio la semifinale di Nations League, diretta gratis

Nations League, alle 20:45 la partita tra Spagna e Olanda live: dopo il 2-2 dell'andata si gioca in terra iberica per la qualificazione.

Doveva essere spettacolare. E spettacolare è stata. Spagna-Olanda riparte dal 2-2 della partita d'andata, con il primo match giocato nei Paesi Bassi che ha lasciato tutto aperto in vista del ritorno di oggi. Alle 20:45 si decide la qualificata alle semifinali di Nations League, che sfiderà la vincente tra Francia e Croazia.

Come il resto delle partite di Nations League (ad eccezion di quella dell'Italia, disponibile in diretta sulla Rai e in particolare su Rai 1), anche la gara tra Spagna e Olanda è disponibile su UEFA.tv, servizio che permette la visione della sfida dei quarti di stasera in diretta tv e gratis e in chiaro.

Utilizzando UEFA.tv è possibile vedere Spagna-Olanda in tv oggi, così da capire quale delle due potrà ancora lottare per vincere la competizione, di cui la Roja è di fatto attualmente Campione in carica.